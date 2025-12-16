Milano Cortina 2026: Mariah Carey abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya tiene a su primera gran estrella confirmada: Mariah Carey.

La artista estadounidense, cinco veces ganadora del Grammy, es reconocida a nivel mundial por su registro vocal y por éxitos como "One Sweet Day,We Belong Together" y "All I Want For Christmas Is You".

Con una carrera iniciada en 1990, Carey ha vendido más de 200 millones de discos y ha logrado 19 canciones número uno en el Billboard Hot 100. Su álbum debut incluyó temas que lideraron los rankings globales, consolidándola como una de las artistas más influyentes de la música pop contemporánea.

La cantante no es ajena a los grandes escenarios deportivos. Ha interpretado el himno nacional de Estados Unidos "The Star-Spangled Banner" antes del Super Bowl de la NFL en 2022 y del "All-Star Game" de la NBA en 2023, además de presentarse en la final femenina del US Open 2020 con su canción "Save the Day".

Sin embargo, esta será la primera vez que Mariah Carey actúe en una Ceremonia de Apertura de unos Juegos Olímpicos de Invierno, sumándose así a una tradición que en ediciones recientes incluyó presentaciones de Celine Dion y Lady Gaga en París 2024.

La cita olímpica comenzará oficialmente el 6 de febrero de 2026 en el Milano San Siro Olympic Stadium.