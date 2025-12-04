Muere Steve Cropper, histórico guitarrista del soul, a los 84 años

Steve Cropper, reconocido como una de las figuras más influyentes del soul y del R&B, murió a los 84 años, confirmó su hijo Cameron a Variety.

El músico fue guitarrista, productor y compositor clave del sello Stax Records, además de uno de los intérpretes más emblemáticos del sonido de Booker T. & the MG's por su trabajo en la guitarra rítmica.

Cropper se convirtió en una pieza fundamental de la escena soul estadounidense a partir de la década de 1960. También produjo y coescribió grabaciones en Stax Records para Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus y Carla Thomas, y Eddie Floyd.

Entre las composiciones más destacadas se encuentran "Green Onions", "Soul-Limbo", "Time is Tight", "(Sittin' On) The Dock of the Bay", "In the Midnight Hour" y "Knock On Wood".

En 1996, la revista Mojo lo situó como el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos, solo detrás de Jimi Hendrix, reconocimiento que selló su influencia generacional.

Tras su salida de Stax en 1970, la banda volvió a trabajar en giras y grabaciones con Bob Dylan, John Fogerty, Neil Young y Levon Helm. En años posteriores se desempeñó como guitarrista principal de los Blues Brothers, el proyecto musical de John Belushi y Dan Aykroyd.