Figura del rap chileno critica al Gobierno: "Mucho cóctel, mucha Mon Laferte"

Lalo Meneses, líder de la banda de rap Panteras Negras, criticó la labor en cultura del Presidente Gabriel Boric y aseguró que "se va y no hizo nada".

En entrevista con La Tercera, Meneses fue consultado sobre lo que ocurrió en el estallido social de 2019. "Se mezclaron muchas cosas, muy sentimentales como el tema de género, el tema de la diversidad sexual que son temas muy potentes, pero que son muy sentimentales, que están por encima de lo que es la cruda lucha en el fondo", expresó.

"Los que se sacaron la foto son los que hoy día están gobernando el país, no se sacó la foto el cabro que le tiraba 'hueas' a los pacos, ni el cabro que le sacaron el ojos", agregó Meneses.

El artista también afirmó que "este gobierno se va y no hizo nada, estos cabros no hicieron nada en ningún aspecto, ni en lo cultural, ni en lo social ni en los derechos de los trabajadores, ni en salud, en nada".

Y agregó: "No hay nada, todo ha sido parafernalia, publicación de Instagram redes sociales, muchas fotografías, muchos simbolismos, Boric en la Antártica, Boric con nueva polola (...) no hizo nada, es la verdad, mucho cóctel, mucha galería, mucha Mon Laferte en el Cerro Cárcel, ahí con las pinturas, pero en Valparaíso arriba los cabros fuman cualquier pasta, aspiran pegamento, consumen tussi. Puta, habríamos gastado esa plata en haber ido pa' los cerros".

Finalmente, Meneses dijo que "siendo bien honesto, el presidente de la República no hizo nada porque no tiene nada que hacer. Los presidentes de la república no tienen ningún poder en este momento de decidir nada. El presidente de la República, como dijo una vez Jorge González, son uno de los personajes que funcionan para ser unos animadores de los gobiernos, los gobiernos los dirigen los empresarios, la economía dirige el país".