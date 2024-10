Leo Rey revela que ganaba "250 lucas" como vocalista de La Noche

El cantante Leo Rey entregó nuevos detalles de su salida de La Noche hace más de una década, revelando que ganaba una baja cifra de dinero como vocalista del grupo.

En conversación con Luna Marinetti, el artista se refirió a los conflictos internos con sus compañeros, así como a la mala administración del dinero que obtenían en sus presentaciones.

"Pasaban muchas cosas que no me gustaban, en cuanto a lo técnico y al dinero que siempre se mete y deja la embarrada", dijo en el programa "Siguiendo a (la) Luna".

En este contexto, el intérprete "Quiero ser libre" reconoció sentirse "traicionado" por los otros miembros de la banda, ya que "todos sabían que La Noche era una empresa aparte y yo era un hueón más (sic)".

"Que la gente no piense que yo era ambicioso, pero en la época dorada de la banda ganaba 250 lucas y el grupo cobraba 30 millones. Entonces ¿dónde dejo todo mi sacrificio, mis sueños?", lamentó el campeón de Mortal Kombat.

Asimismo, Rey recordó la decepción que sintió con Alexis "Alexítico" Morales, fundador y dueño del nombre de la banda, de quien esperaba "que cuando llegara la torta me iba a decir 'toma ahí tenís la mitad', no que me pasara la cereza".