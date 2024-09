Leo Rey reveló que rechazó ser candidato a alcalde por Llay-Llay

El cantante Leo Rey reveló que hace unos años rechazó ser candidato a alcalde de la comuna de Llay-Llay, luego que el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional) se lo ofreciera.

En conversación con el programa "Todo va a estar bien", de Vía X, al artista le mostraron unas fotos en la que está bailando con Evelyn Matthei, para el cierre de campaña presidencial del 2013 de la actual alcaldesa de Providencia, para consultarle sobre su relación con la política.

Dado lo anterior, el animador Eduardo de la Iglesia le preguntó si en algún momento le ofrecieron incursionar en la política y el exvocalista de La Noche respondió que sí. "El año 2016, si no me equivoco o un poquito antes, no estoy tan seguro, me ofrecieron ser alcalde de Llay-Llay".

En esa línea, precisó que fue citado a una reunión en Viña del Mar junto al senador Chahuán, donde le manifestó sus intenciones. Sin embargo, fue sincero y le aclaró que "yo no tengo idea de esto. Yo sé cantar no más y alegrar a la gente. Imagínese, después de ser alcalde de Llay-Llay me van a odiar. Me van a decir 'este huéon no hace nada por Lla-Llay'".

El parlamentario le aseguró que lo podían asesorar políticamente, pero Leo Rey no aceptó. "No cambiaría por nada mi carrera artística, prefiero morir en el escenario dándolo todo hasta el final, que dedicarme a algo que desde pequeño a mí no me ha significado nada", afirmó.

Asimismo, detalló que le iban a dar todas las facilidades para poder seguir con su carrera artística mientras era candidato, pero sostuvo que no le pareció que hubiera libre albedrío.

"Yo creo que para un cargo tan importante como es la alcaldía de una ciudad, donde hay tanta gente con problemas, y cosas así, hay que hacerte responsable y estar ahí al 100%. Aparte que nunca había ido al colegio, no tenía los estudios necesarios para eso", planteó.