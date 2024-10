Polimá Westcoast explotó tras ser involucrado en cierre de campaña

El cantante Polimá Westcoast protagonizó una polémica al asegurar que fue engañado para participar en el cierre de campaña de un candidato de derecha, en la comuna de Independencia.

A través de su Instagram, el artista comentó a sus seguidores que sería parte de un show gratuito este jueves y, minutos más tarde, el medio "La Junta" compartió el posteo, especificando que el evento pertenecía al Agustín Iglesias, candidato a alcalde vinculado a la UDI.

Tras esto, el exponente del género urbano afirmó que la municipalidad lo contactó para ser parte de un concierto gratuito y que "¡Ahora salieron con un cierre de campaña de un wn que ni conozco! ¿Cómo voy a ser de la UDI yo? ¿Qué wea les pasa? (sic)".

"Yo no formo parte de ningún partido político y no creo en autoridades. A mí no me metan en weás, que mucho me ha costado llegar a donde estoy. Yo voy a cantar para mi pueblo, a sacarlos un rato de lo que sea que estén pasando. Jamás voy a apoyar a la oscuridad, yo soy pura luz. Sentía que es un buen espacio para entregar el micrófono al pueblo y dejar que el pueblo hable y haga sus descargos. Ustedes mandan si se hace o no", añadió.

Asimismo, Westcoast arremetió contra el medio que lo expuso y su rostro Julio César Rodríguez: "Pueden irse directo a la CTM, todos y cada uno, incluyendo al JC que se hace pasar del pueblo el kl, pa' quedar bien con todos. Estuvo bueno que pasara esto para que se destape la olla y vean los ídolos que tienen. Cualquier millón ganan con las marcas que no voy a mencionar, y $0 pa' los artistas emergentes y todo aquel que pase por su programa kl (sic)".

En tanto, el aspirante al sillón municipal desmintió los dichos del intérprete de "My Blood", señalando que tanto él como su manager conocían los detalles de la presentación.

"Con estos pantallazos de las conversaciones con Nicolás Morales, el manager de Polima, queda claro que lo que están queriendo instalar es completamente falso. En la vida y en política las mentiras son lo peor. Y más cuando otros quieren sacar provecho de ellas para su propio beneficio como lo que está haciendo una de las contendoras al municipio, Daniela Parada", respondió el concejal en su redes.