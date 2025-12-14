Usuaria insultó a Karla Melo y terminó cerrando su cuenta en Instagram

La cantante Karla Melo publicó un mensaje en su cuenta en Instagram sobre la elección presidencial, en el que expresaba su respaldo a la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmando que el resultado "de nosotras depende, mis washas".

Pero a una seguidora el contenido no solamente no le pareció correcto, sino que además consideró que era razón para insultar duramente a la artista, incluso sacando a colación el cáncer que enfrenta Melo.

"Ufff Karla t3 blokeo altiro weona fome comunista", partía el violento mensaje, que agregaba: "Por algo estai toda caga (sic)".

Melo usó nuevamente Instagram para exponer el mensaje y sentenciar que "nadie merece ser insultada de esta forma".

"He conversado con gente que no piensa como yo y se puede hablar sin maldecir. Soy libre de dar mi opinión y subir lo que quiera a mis redes", agregó sobre la virulenta respuesta de la usuaria @amira_itsia, que terminó cerrando la cuenta.