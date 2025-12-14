Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Música chilena

Usuaria insultó a Karla Melo y terminó cerrando su cuenta en Instagram

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El perfil @amira_itsia respondió en duros términos una historia de la artista sobre la segunda vuelta.

Usuaria insultó a Karla Melo y terminó cerrando su cuenta en Instagram
 @karla_melo_

Días atrás, Melo recibió el premio "Reina Pop", en los Copihue de Oro.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Karla Melo publicó un mensaje en su cuenta en Instagram sobre la elección presidencial, en el que expresaba su respaldo a la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmando que el resultado "de nosotras depende, mis washas".

Pero a una seguidora el contenido no solamente no le pareció correcto, sino que además consideró que era razón para insultar duramente a la artista, incluso sacando a colación el cáncer que enfrenta Melo.

"Ufff Karla t3 blokeo altiro weona fome comunista", partía el violento mensaje, que agregaba: "Por algo estai toda caga (sic)".

Melo usó nuevamente Instagram para exponer el mensaje y sentenciar que "nadie merece ser insultada de esta forma".

"He conversado con gente que no piensa como yo y se puede hablar sin maldecir. Soy libre de dar mi opinión y subir lo que quiera a mis redes", agregó sobre la virulenta respuesta de la usuaria @amira_itsia, que terminó cerrando la cuenta.

Imagen foto_00000001

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada