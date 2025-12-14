Usuaria insultó a Karla Melo y terminó cerrando su cuenta en Instagram
El perfil @amira_itsia respondió en duros términos una historia de la artista sobre la segunda vuelta.
Días atrás, Melo recibió el premio "Reina Pop", en los Copihue de Oro.
El perfil @amira_itsia respondió en duros términos una historia de la artista sobre la segunda vuelta.
Días atrás, Melo recibió el premio "Reina Pop", en los Copihue de Oro.
La cantante Karla Melo publicó un mensaje en su cuenta en Instagram sobre la elección presidencial, en el que expresaba su respaldo a la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmando que el resultado "de nosotras depende, mis washas".
Pero a una seguidora el contenido no solamente no le pareció correcto, sino que además consideró que era razón para insultar duramente a la artista, incluso sacando a colación el cáncer que enfrenta Melo.
"Ufff Karla t3 blokeo altiro weona fome comunista", partía el violento mensaje, que agregaba: "Por algo estai toda caga (sic)".
Melo usó nuevamente Instagram para exponer el mensaje y sentenciar que "nadie merece ser insultada de esta forma".
"He conversado con gente que no piensa como yo y se puede hablar sin maldecir. Soy libre de dar mi opinión y subir lo que quiera a mis redes", agregó sobre la virulenta respuesta de la usuaria @amira_itsia, que terminó cerrando la cuenta.