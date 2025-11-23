Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Karla Melo comunicó su mejoría total del cáncer: "Orgullosa de mí"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante y actriz enfrentó un cáncer de mama triple negativo.

Karla Melo comunicó su mejoría total del cáncer:
La actriz Karla Melo informó en sus redes sociales de su mejoría total del cáncer que enfrentó durante el último año.

"¡Terminé todo el tratamiento! Después de casi 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias, aquí estoy una vez más tocando la campana de la libertad", aseguró en una publicación, donde aparecía cumpliendo este ritual simbólico.

La también cantante aseguró estar "orgullosa de mí" y "agradecida por el cuerpo fuerte que tengo" tras superar un cáncer de mama triple negativo.

Melo también agradeció al personal médico que la acompañó en este camino del cual salió sintiéndose "libre y sana".

"A todas las guerreras que están en la misma: cabras, ustedes pueden", concluyó Karla Melo.

