Del Nacional a California: Bad Bunny estará en el Superbowl 2026

El puertorriqueño Bad Bunny se presentará en Chile los días 5, 6 y 7 de febrero próximo, en el Estadio Nacional, pero deberá volar rápidamente a Estados Unidos, pues se confirmó que el 8 de ese mismo mes protagonizará el show de medio tiempo del Superbowl 2026.

La final de la liga de fútbol americano es el evento estrella de la televisión estadounidense y el espectáculo musical que lo acompaña es parte relevante de este éxito de sintonía, y de los millonarios precios que se cobra por segundos de publicacidad en la transmisión.

La noticia fue anunciada en la emisión de domingo de la liga NFL y confirmada por el propio Benito Antonio en sus redes sociales.

Se trata de la segunda presencia del artista en el show de medio tiempo, pues en febrero de 2020 -en el Superbowl LIV- fue invitado, junto a J Balvin, de las cantantes Shakira y Jennifer Lopez, artistas principales de ese espectáculo.

La llegada del "conejo malo" al estadio Levis de Santa Clara, en California, se dará luego de que él mismo dejara a Estados Unidos fuera de su última gira, porque "estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera" de los conciertos, y amenazar la presencia de sus fans latinos, pero indocumentados.