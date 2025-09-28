Del Nacional a California: Bad Bunny estará en el Superbowl 2026
El "conejo malo" fue anunciado como protagonista del show de medio tiempo de la popular final del fútbol americano.
El puertorriqueño Bad Bunny se presentará en Chile los días 5, 6 y 7 de febrero próximo, en el Estadio Nacional, pero deberá volar rápidamente a Estados Unidos, pues se confirmó que el 8 de ese mismo mes protagonizará el show de medio tiempo del Superbowl 2026.
La final de la liga de fútbol americano es el evento estrella de la televisión estadounidense y el espectáculo musical que lo acompaña es parte relevante de este éxito de sintonía, y de los millonarios precios que se cobra por segundos de publicacidad en la transmisión.
La noticia fue anunciada en la emisión de domingo de la liga NFL y confirmada por el propio Benito Antonio en sus redes sociales.
Se trata de la segunda presencia del artista en el show de medio tiempo, pues en febrero de 2020 -en el Superbowl LIV- fue invitado, junto a J Balvin, de las cantantes Shakira y Jennifer Lopez, artistas principales de ese espectáculo.
La llegada del "conejo malo" al estadio Levis de Santa Clara, en California, se dará luego de que él mismo dejara a Estados Unidos fuera de su última gira, porque "estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera" de los conciertos, y amenazar la presencia de sus fans latinos, pero indocumentados.
