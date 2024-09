Andrea Bocelli recordó el accidente que lo dejó ciego en documental sobre su vida

Andrea Bocelli, el tenor italiano que se presentó en el Festival de Viña 2024, recordó el accidente que lo dejó ciego en el documental sobre su vida "Because I Believe", estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto este año.

El largometraje, dirigido por Cosima Spender, hace un recorrido por la carrera artística de Bocelli hasta llegar al éxito, revisitando entrevistas e imágenes de archivo.

Entre los distintos hitos de su vida, el cantante recordó el accidente que le provocó la ceguera que hoy padece. "Cuando era niño, me consideraban extremadamente miope. Podía ver, pero solo de cerca", declaró.

En esa línea, su hermano Alberto relató que "a los 7 años, Andrea fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual, porque ninguna escuela local lo aceptaba. Solamente venía a casa en vacaciones y durante el año electivo, íbamos a visitarlo una vez al mes".

"Fue el peor momento de mi vida", recordó de entrada y complementó que ocurrió mientras jugaba al fútbol en el internado, cuando tenía 12 años. "Un día me tocó ir al arco. No sé por qué, yo no había atajado nunca. Y, claramente, esa fue la primera y última vez que me tocó ser arquero en toda la vida".

"La pelota me golpeó a la cara y, a raíz del golpe, tuve una hemorragia... El resto es historia", declaro.

En una entrevista más antigua junto a su madre, la mujer dijo que siempre se negó a verlo como un "pobre chico". "Andrea, sobre todo, nunca aceptó ninguna forma de compasión. Siempre decía: '¿Para qué tener compasión?'. Lo hemos criado con estos principios. Con valentía, con mucha valentía".

Por su parte, Bocelli explicó que "mi madre tenía miedo de que yo no puede valerme por mí mismo. Y es por eso que trabajó muy duro para darme tranquilidad y estabilidad".

Pavarotti cambió su vida artística

Por otro lado, el tenor reveló el impacto que tuvo Luciano Pavarotti en su vida artística, luego de conocerlo y trabajar con él.

"Sufrí pánico escénico durante muchos años. Un tipo de miedo que no se puede expresar con palabras. Una ansiedad inmanejable. Palpitaciones viciosas no me dejaban en paz. Incluso en el escenario. Me duraba todo el concierto, hasta el último obstáculo. Esto ocurría porque mi técnica no era perfecta", reconoció.

No obstante, todo cambió tras conocer a Pavarotti y observar cómo trabajaba. "Cuando ensayé por primera vez con este gran artista, me di cuenta de que no se esforzaba en absoluto, mientras yo me esforzaba mucho", admiró.

"Entonces, me di cuenta que tenía una técnica perfecta. Yo no. Hoy gracias a la conciencia técnica que ha alcanzado con mucho esfuerzo, subrayo con mucho esfuerzo, ya no tengo ese tipo de ansiedad", cerró.