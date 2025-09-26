Roger Waters se une a Gustavo Petro en protesta por Gaza en Nueva York

Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, participó junto al presidente colombiano Gustavo Petro en una manifestación en Times Square para expresar su rechazo a la ofensiva en la Franja de Gaza y criticar el respaldo de Estados Unidos e Israel, según reportó el medio El Colombiano.

Durante la protesta, que reunió a unas 2.000 personas, se escucharon consignas como "El pueblo, unido, jamás será vencido", mientras los asistentes exhibían banderas palestinas y colombianas, además de pancartas solicitando que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sea juzgado en La Haya por crímenes de guerra.

Waters declaró a RTVC sentirse "orgulloso" de que Colombia impulse una resolución de paz en la ONU y sostuvo que esta iniciativa refleja los sentimientos de personas de todo el mundo: "Es necesario poner fin al genocidio en Gaza", afirmó.

ATENCIÓN 🚨 #PetroEnLaONUXRTVC El presidente @petrogustavo les solicita a los militares del Ejército de Estados Unidos a “no apuntar contra la humanidad” y les pidió que “desobedezcan la orden Trump y obedezcan la orden de la humanidad"



El músico valoró que la Asamblea General pueda abordar el tema a pesar del veto estadounidense y elogió a Petro, calificándolo como "un líder con gran corazón que actúa correctamente".

Según Amnesty International, Estados Unidos ha bloqueado por sexta vez una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a poner fin al sufrimiento de más de dos millones de palestinos en Gaza.

Waters resaltó la importancia de que la Asamblea General trate el tema a pesar del veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, señalando que "invocar a la Asamblea General por la paz en contra de Estados Unidos y su veto es lo mejor que ha pasado en esta Asamblea. Esperamos ver este llamado pronto".

La delegación colombiana acompañó al presidente durante la manifestación y se retiró de la Asamblea mientras Netanyahu intervenía.

Entre los colectivos que participaron en la protesta se encontraban Palestinian Youth Movement, Jewish Voices for Peace y Palestinian Feminist Collective.