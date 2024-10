Policía argentina allanó hotel donde murió el cantante Liam Payne

La noche del miércoles, la Policía de Buenos Aires, Argentina, allanó el hotel donde se produjo el fatal deceso de Liam Payne, cantante y ex integrante de One Direction.

A una semana del fallecimiento del artista, quien cayó del tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, la Justicia ordenó registrar el lugar para buscar "elementos de interés para la investigación".

"Se solicitó secuestrar elementos de interés para la causa como documentación y computadoras", detalló una fuente al medio argentino El Clarín.

El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad y si bien, medios difundieron la lista de sustancias que se encontraron el en cuerpo del británico, autoridades aseguraron a Geoff Payne, padre de la voz de "Remember", que los exámenes toxicológicos siguen en proceso.

Payne padre, que llegó a la capital trasandina solo dos días después de la tragedia, ha agradecido a los fanáticos las muestras de apoyo y cariño hacia su hijo, quienes montaron un improvisado memorial a las afueras del hotel.

En cuanto a los restos del músico, estos no podrán "ser entregados a su familia hasta que concluyan todos los análisis pendientes", señaló una fuente judicial a CNN.

It's an immeasurable pain, seeing Geoff in silence for long minutes watching each tribute they made to Liam and looking into the eyes of each fan while thanking them... it's surreal that we're going through this, I simply can't believe this happened.#RIPLiamPayne