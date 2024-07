Queens of the Stone Age canceló su gira por emergencia de salud de su líder

El grupo Queens of the Stone Age anunció la cancelación del resto de su gira por Europa debido a un grave problema de salud de su líder, Josh Homme.

A través de redes sociales los autores de "Go with the flow" comunicaron que "Homme debe volver a los Estados Unidos de manera inmediata para una cirugía de emergencia".

"Se hicieron todos los esfuerzos posibles para poder tocar para ustedes, pero no era una opción continuar", agregaron, confirmando la cancelación de ocho presentaciones.

Por ahora la banda no ha entregado detalles sobre la salud de Josh Homme, ni tampoco posibles fechas para reagendar estas actuaciones.