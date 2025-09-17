Rapero D4vd cancela shows tras identificación del cadáver encontrado en su auto Tesla

El rapero estadounidense D4vd puso en pausa su agenda de conciertos luego de que la policía de Los Angeles identificara el cadáver encontrado en su vehículo Tesla la semana pasada.

De acuerdo a TMZ, el artista canceló una presentación agendada para este miércoles en Seattle, dejando en vilo el resto de sus presentaciones. D4vd es uno de los artistas confirmados para el próximo Lollapalooza Chile y su presencia sigue en pie, por ahora.

La decisión del cantante llega justo después de que se revelara que la identidad del cuerpo hayado en el automóvil corresponde a Celeste Rivas Hernandez, una niña de 15 años que fue reportada como desaparecida en 2024.

Según la declaración de la madre, la adolescente aseguró haber tenido un novio llamado David justo antes de su desaparición. Además se reportó que la niña tenía tatuada la frase "Shh" en uno de sus dedos, al igual que D4vd.

Por ahora la policía de Los Angeles no ha confirmado sospechosos en este caso ni ha revelado la identidad del conductor del vehículo Tesla donde fue encontrado el cuerpo.