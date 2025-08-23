Ricky Martin agotó entradas para su concierto y anunció segunda fecha
Ricky Martin agotó las entradas para su concierto inaugural en el Claro Arena y, ante la alta demanda, confirmó un segundo show para el 5 de octubre.
Ricky Martin vendió en menos de 12 horas las cerca de 20.000 entradas disponibles para el concierto que ofrecerá en el Claro Arena el 4 de octubre de 2025, marcando así un rápido sold out en el nuevo recinto.
Tras días de trabajo para acomodar su agenda y responder a la gran demanda, se confirmó un segundo show para el domingo 5 de octubre a las 21 horas.
El cantante, que ha mantenido una carrera activa durante más de tres décadas, tendrá a su cargo la inauguración del Claro Arena, considerado el recinto deportivo y de espectáculos más moderno de Chile y uno de los más importantes de Latinoamérica.
Su presentación combinará música latina y producciones escénicas que suelen caracterizar sus shows en vivo, con la expectativa de generar una experiencia destacada para los asistentes.
Las entradas para el segundo concierto saldrán a la venta el miércoles 27 de agosto a las 11 am a través de Punto Ticket. Además, habrá un 15% de descuento para clientes Claro.
El evento representa un momento relevante en la agenda cultural del país, sumándose a otras actividades que buscan aprovechar la infraestructura del nuevo espacio para espectáculos masivos.