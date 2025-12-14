Síguenos:
Música | Rock

Una fan cantando con Fred Durst: lo que dejó el show de Limp Bizkit en Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda estadounidense de nu metal movilizó a miles de fans en su historiado concierto en la capital.

Una fan cantando con Fred Durst: lo que dejó el show de Limp Bizkit en Santiago
 Captura
El festival Loserville, con Limp Bizkit a la cabeza, se realizaría en el Estadio Monumental, pero semanas atrás se cambió al Parque Estadio Nacional, el lugar más solicitado para grandes conciertos en el último tiempo.

Sin embargo, una criticada decisión sobre la hora del Gobierno llevó a que el show con Bullet for my Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff terminara realizándose en el Estadio Santa Laura.

Tal como ocurrió en Lollapalooza, Limp Bizkit movilizó a miles de personas hasta Independencia, en un energético show que llevó a Slay Squad a tildar de locos a los fans chilenos, por su reacción durante la emblemática canción "Break Stuff", en la que sus integrantes subieron al escenario para acompañar a Fred Durst.

Pero no fue lo único, porque el vocalista de los Bizkit también subió al escenario a una fan, para cantar con ella "Full Nelson": el resultado sorprendió a todos, porque la seguidora respondió con todo y se lució junto al cantante.

