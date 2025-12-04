Shakira cantó en Uruguay tras 25 años de ausencia
La cantante Shakira se presentó la noche del miércoles 3 de diciembre en Montevideo, en el primero de los dos shows que su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025" contempló en Uruguay. La colombiana no se presentaba en la capital charrúa hace 25 años.
