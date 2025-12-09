5 Seconds of Summer vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
El grupo vendrá a presentar su álbum "Everyone's a Star!".
El grupo 5 Seconds of Summer confirmó su regreso a Chile en 2026 con un nuevo álbum y una nueva gira internacional.
Los australianos retornarán con su recién estrenado disco "Everyone's a Star!" bajo el brazo. "Cada canción (de este álbum) parece cobrar vida de una forma que nos recuerda por qué empezamos a hacer música", señaló la banda.
El show de 5 Seconds of Summer en Chile se realizará el 22 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena.
La preventa de entradas comenzará este lunes 15 de diciembre a las 11:00 horas en Puntoticket, mientras que la venta general iniciará el 17 de diciembre.
