Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

5 Seconds of Summer vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo vendrá a presentar su álbum "Everyone's a Star!".

El grupo 5 Seconds of Summer confirmó su regreso a Chile en 2026 con un nuevo álbum y una nueva gira internacional.

Los australianos retornarán con su recién estrenado disco "Everyone's a Star!" bajo el brazo. "Cada canción (de este álbum) parece cobrar vida de una forma que nos recuerda por qué empezamos a hacer música", señaló la banda.

El show de 5 Seconds of Summer en Chile se realizará el 22 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena.

La preventa de entradas comenzará este lunes 15 de diciembre a las 11:00 horas en Puntoticket, mientras que la venta general iniciará el 17 de diciembre.

