Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Efecto Brasil: llegan a Chile guitarrista de Iron Maiden y banda de metal industrial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El festival Bangers Open Air es la escala para, entre otros, un show del dúo de Adrian Smith y Richie Kotzen.

El dúo de guitarristas que integran Adrian Smith (Iron Maiden) y Richie Kotzen (Mr. Big) tendrá un show en Chile durante abril de 2026, todo gracias a su presencia en un festival de metal y hard rock en Brasil, que permitirá la llegada al país de al menos otra banda.

Lejos del heavy metal de Maiden, Smith/Kotzen abarca sonoridades desde rock moderno hasta blues y música de los años '70.

El concierto de la dupla será el 19 de abril próximo, en el Teatro Coliseo, y tiene entradas a la venta en Puntoticket, desde 44.850 pesos.

La otra banda confirmada para tocar en Chile es Fear Factory, referente estadounidense del metal industrial desde la década el 1990 y cuya show -con fecha y entradas- se confirmará este miércoles 3 de diciembre.

El Bangers Open Air también es parte de la gira por el continente de Black Label Society, que ya anunció una fecha en Santiago; y podría implicar el regreso a Chile de los suecos In Flames.

