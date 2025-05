Green Day confirma shows en seis países de Sudamérica

Con un video musicalizado con "The American Dream is Killing Me", la banda estadounidense Green Day confirmó que su gira "The Saviors Tour" tendrá este 2025 un tramo sudamericano, con presentaciones en seis países.

Las banderas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay aparecen en la pieza audiovisual, que tiene el mensaje "Sudamérica, es tu hora de brillar".

"GRANDES (y decimos ENORMES) noticias llegarán el lunes en la mañana", agrega el trío punkrock.

Según versiones de prensa, el show en Santiago sería el 30 de agosto, en el Parque Estadio Nacional, donde se han presentado Shakira y System of a Down, entre otros.