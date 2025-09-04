Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Javiera Mena vuelve al Teatro Municipal durante diciembre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En marzo de 2024, la cantante chilena Javiera Mena presentó un recordado show en el Teatro Municipal de Santiago, escenario al que regresará para cerrar su año artístico.

"Estoy demasiado feliz de anunciarles que volvemos al @municipaldesantiago para despedir un año maravilloso, que trajo consigo Inmersión, mi séptimo disco", comentó la artista.

El show se realizará el 28 de diciembre y tiene entradas a la venta a través de Passline, con valores desde 25.000 pesos.

Síguenos en Google News
Las + leídas