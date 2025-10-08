Kendrick Lamar encendió el Estadio Monumental para cerrar su "Grand National Tour"

Kendrick Lamar, el aclamado rapero estadounidense, cerró este martes su "Grand National Tour" por Latinoamérica en el Estadio Monumental, con la participación especial de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y MC Millaray como acto de apertura nacional.

Poco antes de las 20:00 horas, Ca7riel y Paco Amoroso se plantaron en el escenario para presentar por tercera vez en el año su disco "Papota" en el país. Con un look estrafalario, el dúo ofreció un set conciso pero impactante.

En alrededor de 40 minutos, Cato y Paco transitaron desde el formato íntimo, similar a su Tiny Desk, hasta transformar el estadio en un club, a pesar de que el juego de luces no pudo apreciarse bien por el horario de verano. Repasaron éxitos como "Dumbai", "Baby Gangsta", "Sheesh", "McFly", Todo el día", "La que puede, puede", "#Tetas", "El Día del Amigo", y como última canción, "El único", que fue coreada por la audiencia en Macul.

La voz de la cantante mexicana Deyra Barrera anunció la inminente llegada del momento estelar. A las 21:20, con veinte minutos de retraso, Kendrick Lamar se asentó en el escenario para lanzar las barras de "wacced out murals", de su reciente álbum "GNX", y pasar rápidamente a "squabble up", acompañado de pirotecnia y un destacable cuerpo de baile.

Lamar regresó al país después de seis años –su debut fue en Lollapalooza 2019- con un show meticulosamente organizado en cuatro actos. Cada segmento estuvo marcado por interludios audiovisuales que mostraban al ganador del Pulitzer en un falso interrogatorio, agregando narrativa a la presentación.

Insane Look At Estadio Monumental For Kendrick Lamar In Santiago, Chile On The Final Night Of The Grand National Tour In Latin America

El setlist, aunque estuvo cargado a su última producción, también tuvo lugar para clásicos de "good kid, m.A.A.d city", "To Pimp a Butterfly", "DAMN." y "Mr. Morale & the Big Steppers". Así, sonó: "N95", "King Kunta", "ELEMENT", "euphoria", "reincarnated" y "DNA.", que literalmente hicieron vibrar el estadio de Colo-Colo. Canciones como "Count Me Out", "Bitch, Don't Kill My Vibe", "Money Trees", Poetic Justice", y "Not Like Us" –el disstrack con el que "sepultó" a Drake- fueron los puntos más álgidos de la noche, culminando con la intimidad de "Gloria".

Si bien el evento en el Monumental no registró un lleno total –situación que se repitió en varias de las fechas de la gira latinoamericana-, el público lo dio todo. Desde la cancha frontal, se encendieron bengalas y una bomba de humo, mientras que diversos mosh se formaron espontáneamente. En uno de ellos, se pudo ver al trapstar nacional Pablo Chill-E junto a Aqua VS y Kidd Voodoo.

El artista californiano brindó un show de primer nivel en el país. Con una puesta en escena impresionante, una narrativa clara y una escenografía que elevaba la apuesta en cada transición, Kendrick Lamar, entre ovaciones, demostró por qué es considerado el mejor rapero de los últimos tiempos.