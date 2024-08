Locomía vuelve a Chile en 2024: Fechas, ciudades y venta de entradas

La banda española Locomía anunció su regreso a Chile con una serie de conciertos en varias ciudades del país.

En el marco de su gira "Back to the Glam", la agrupación retornará con una renovada formación que incluye a Ricky Arenas, Félix Montás, Eden Cañadas y Harold Cala, quienes no estuvieron durante el recordado debut de la banda en el Festival de Viña del Mar de 1992.

Fechas de los shows

En esta oportunidad Locomía realizará una gira por Chile que los tendrá actuando en Coquimbo, Antofagasta, Talcahuano y Santiago durante el mes de octubre. Este es el detalle:

18 de octubre / Z Garden / Coquimbo

19 de octubre / Casino Enjoy / Antofagasta

25 de octubre / Casino Marina del Sol / Talcahuano

26 de octubre / Terraza Arrayán / Santiago

Entradas

Los tickets para los shows de Locomía en Talcahuano y Santiago se pueden adquirir en Passline.