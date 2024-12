Lollapalooza 2025 confirma sideshows de Girl In Red, Inhaler y JPEGMAFIA

Este martes, Lollapalooza Chile anunció tres conciertos que se suman a la ruta de sideshows de su versión 2025.

El primer show en llevarse a cabo será el de Girl In Red, agendado para el 19 de marzo en el Teatro Coliseo. La artista, que recientemente lanzó su segundo disco "I'm Doing It Again Bay!", alcanzó el reconocimieto con su álbum debut "If I Could Make It Go Quiet", además de abrir los shows de Taylor Swift en su exitoso "The Eras Tour".

En tanto, el rapero underground JPEGMAFIA se presentará el próximo 20 de marzo en Club Subterráneo, repasando su último proyecto colaborativo con Danny Brown, titulado "Scaring The Hoes".

Por su parte, Inhaler también se presentará fuera del festival en el marco de su gira internacional "Open Wide", llegando el 24 de marzo a Sala Metrónomo.

Venta de entradas

Los tickets para los conciertos, que se suman a los ya confirmados sideshows de Tate McRae y Tool, estarán disponibles a través de Ticketmaster.cl desde este miércoles 11 de diciembre al mediodía.