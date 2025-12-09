Lotus anuncia nuevo recinto para festival Loserville y show de Limp Bizkit

La productora Lotus confirmó que el festival Loserville y el show de Limp Bizkit finalmente sí se realizarán en un nuevo recinto.

Este martes el Instituto Nacional del Deporte informó que el evento musical se encontraba cancelado debido a un tope de fecha con la final del Mundial Junior Femenino de Hockey Césped, ya que ambos eventos se realizarían en el Parque Estadio Nacional.

Ante la suspensión Lotus calificó de "acto de autoridad" la decisión de la entidad pública, asegurando que la suspensión del show "afecta gravemente a la cultura musical".

Pese a ello la productora aseguró que estaba en búsqueda de un nuevo recinto para concretar el festival Loserville.

Nuevo recinto para Loserville

Luego de algunas horas de gestiones y negociaciones, los organizadores de Loserville confirmaron que el evento se realizará en el Estadio Santa Laura este sábado 13 de diciembre (fecha original del show).

"Nos movieron el plan, pero no la fuerza. Nos cambiaron el recinto, pero no la vibra", aseguró en redes sociales la productora.