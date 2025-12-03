Mr. Bungle suma show en solitario en Concepción

El grupo de metal/rock alternativo Mr. Bungle agendó un show en solitario en Concepción, aprovechando su visita a Chile como invitado especial de Avenged Sevenfold, tras la cancelación de los conciertos que darían en octubre pasado.

El grupo que integran Mike Patton (Faith No More), Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (ex Slayer), entre otros, se presentará en la capital penquista el 22 de enero de 2026, en el Gimnasio Municipal.

La banda estarán además dos días después, el 24 de enero, en el Estadio Bicentenario de La Florida junto al quinteto A7X.

Las entradas para el show en el Biobío, con valores desde 40.300 pesos, saldrán a la venta a través de Ticketmaster, al mediodía del jueves 4 de diciembre.