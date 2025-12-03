Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.7°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Mr. Bungle suma show en solitario en Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda de Mike Patton estará en Santiago junto a Avenged Sevenfold.

Mr. Bungle suma show en solitario en Concepción
 Captura YT
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo de metal/rock alternativo Mr. Bungle agendó un show en solitario en Concepción, aprovechando su visita a Chile como invitado especial de Avenged Sevenfold, tras la cancelación de los conciertos que darían en octubre pasado.

El grupo que integran Mike Patton (Faith No More), Scott Ian (Anthrax) y Dave Lombardo (ex Slayer), entre otros, se presentará en la capital penquista el 22 de enero de 2026, en el Gimnasio Municipal.

La banda estarán además dos días después, el 24 de enero, en el Estadio Bicentenario de La Florida junto al quinteto A7X.

Las entradas para el show en el Biobío, con valores desde 40.300 pesos, saldrán a la venta a través de Ticketmaster, al mediodía del jueves 4 de diciembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada