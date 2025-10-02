Reprograman show de Avenged Sevenfold, con Mr. Bungle de invitado

Tras la cancelación del pasado fin de semana, por enfermedad de su vocalista, la banda estadounidense Avenged Sevenfold reprogramó su show en Chile y ahora incluirá a Mr. Bungle, cuyo concierto también se suspendió como "daño colateral".

La nueva fecha es el 24 de enero de 2026, y el escenario será el Estadio Bicentenario de La Florida, pues se espera que la nueva convocatoria sea más masiva.

Como el proceso de devolución de los tickets estaba en marcha, la producción explicó que "la venta de entradas en Ticketmaster.cl inicia con la Preventa Fans exclusiva para el público que compró su ticket para las fechas reagendadas de Avenged Sevenfold y Mr. Bungle en Santiago y Viña del Mar".

Este proceso comenzará el lunes 6 de octubre, al mediodía; pero aún no hay detalle del valor de las entradas.