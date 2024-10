Nick Jonas abandona abruptamente escenario en Praga tras ser apuntado con láser

El artista estadounidense Nick Jonas, reconocido también por ser integrante de los Jonas Brothers, vivió un temible momento durante un show que el grupo brindó en Praga este martes, República Checa, y debió que abandonar el escenario por varios minutos.

En medio de una pausa del espectáculo, de pronto un espectador apuntó con un láser su cabeza.

En el momento que Nick Jonas se dio cuenta que una luz apuntaba directamente su cuerpo, salió corriendo despavorido de la tarima, mientras hacía un gesto con sus manos para suspender el concierto.

Claramente, el músico no se tomó el hecho como una broma, y el show debió ser pospuesto durante un buen tiempo antes de ser retomado. Reportaron además que artefactos de esa índole está prohibido en los recintos donde se efectúan conciertos masivos.

Si bien no han visto registros de la reacción de sus hermanos Kevin y Joe, de acuerdo al portal TMZ ellos también evacuaron la escena.

