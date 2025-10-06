Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Paolo Meneguzzi lanza gira por Chile con 17 fechas
Autor: Cooperativa.cl
Curiosamente, ninguno de los shows será en Santiago.
El cantante suizo-italiano Paolo Meneguzzi tenía agendada una presentación en Chile para el día 24 de octubre, en el escenario del Arena Monticello, pero ahora ese show es solamente el primero de una extensa gira por el país.
En total, el intérprete de canción "Aria Ario" -con la que ganó en 1996 el Festival de Viña del Mar- ofrecerá 17 conciertos en Chile, y curiosamente ninguno en Santiago.
Los fechas agendados de la gira "Por Amor Tour":
Las entradas, a la venta en diferentes ticketeras, según la ciudad, tienen valores desde los 15.990 pesos.