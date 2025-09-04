Síguenos:
Música | Shows en vivo

Paul Anka regresa a Chile con particular show al aire libre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El actor y cantante canadiense Paul Anka, destadaca figura del movimiento de soft rock/swing, regresará a Chile para un particular concierto, porque se presentará en un escenario al aire libre.

El intérprete de éxitos como "Diana", "You Are My Destiny" o "Put Your Head on My Shoulder" estará el 6 de noviembre en el espacio Jardines de El Mercurio, a siete años de su última visita al país.

Las entradas para ver al artista, de 84 años están a la venta a través de la plataforma tickets.elmercurio.com.

Las + leídas