Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Santaferia y Chico Trujillo cerrarán 2025 en la Quinta Vergara

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Ritual de Fin de Año" se llama el show que ambos grupos protagonizarán en Viña del Mar.

Santaferia y Chico Trujillo cerrarán 2025 en la Quinta Vergara
En portada

Bajo el nombre de "Ritual de Fin de Año" se lanzó un show en Viña del Mar que cerrará 2025 con Santaferia y Chico Trujillo sobre uno de los escenarios más relevantes del país.

El concierto se realizará el 27 de diciembre, como invitación a visitar la Ciudad Jardín y pasar un sábado bailando en la Quinta Vergara.

Las entradas, a la venta en Passline, tienen valores entre 16.100 y 74.750 pesos, según la ubicación en el anfiteatro.

