La banda de metal alternativo System of a Down ya agotó su show del 30 de abril de 2025, lo mismo que ocurrió con Sao Paulo, donde ya anunciaron una segunda fecha. Sin embargo, la noche de este jueves en varios puntos de Santiago comenzaron a pegarse nuevos afiches con la frase "Wake Up!", la misma con que se adelantó el anuncio de la gira por América del Sur.

¿Existe la opción de que un día antes o un día después del concierto ya vendido se sume otro? Aunque "apretaría" la agenda del cuarteto, no parece haber otra razón para volver a promocionar el tour con estas "pegatinas".

