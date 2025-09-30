Show de Guns se lanza contra la reventa: entradas serán nominativas

"Para combatir la reventa de entradas", la productora The FanLab anunció que los asistentes al show de Guns N' Roses el próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional deberán tener tickets nominativos y requerirán su cédula de identidad para ingresar.

Así, tal como en los controles que se aplican en el fútbol, nadie podrá llegar con una entrada que no haya sido asignada antes a un RUT a través de Puntoticket, desde el 6 de octubre, y deberá ser usada solamente por esa persona.

Además del RUT, los fans deberán registrar en el ticket su nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono y comuna.