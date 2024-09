Sting regresa a Chile: fecha, lugar y venta de entradas

La leyenda del rock Sting volverá a Chile para presentarse en el Movistar Arena, en el marco de su gira "Sting 3.0".

El músico británico llegará acompañado del guitarrista Dominic Miller, con quien lleva tiempo colaborando, y con el baterista Chris Mass, conocido por su trabajo con Mumford & Sons y Maggie Rogers.

Con éxitos electrizantes de su discografía, desde clásicos como "Shape of My Heart" y "Every Breath You Take" a su nueva canción "«I Wrote Your Name (Upon My Heart)", el exlíder de The Police se reencontrará con su público nacional el próximo 21 de febrero de 2025.

Venta de entradas

Las entradas para el show de Sting tendrán una venta exclusiva para los miembros de su club de fans, que iniciará el lunes 30 de septiembre desde su página web.

En tanto, la preventa para clientes de una telefónica y un banco comenzará el martes 1 de octubre a partir de las 11:00 horas, con 20% de descuento mediante el sistema Puntoticket.

Finalmente, la venta general tendrá lugar desde el jueves 3 de octubre a las 11:01 horas a través del mismo sistema.