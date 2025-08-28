The Gathering vuelve a Chile junto a Anneke van Giersbergen: Fecha y recinto

El grupo neerlandés The Gathering anunció su regreso a Chile junto a su histórica cantante Anneke van Giersbergen.

Los exponentes del metal gótico se encuentran celebrando los 30 años de su icónico disco "Mandylion", por lo que decidieron invitar a la vocalista que brilló en el grupo hasta 2007 y que grabó este álbum.

En los últimos años tanto The Gathering como Anneke van Giersbergen visitaron Chile en innumerables ocasiones, aunque siempre por separado.

¿Dónde y cuándo es?

El show de The Gathering con Anneke van Giersbergen quedó fijado para el 17 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas de este jueves 28 de agosto en Puntoticket.