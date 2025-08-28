The Gathering vuelve a Chile junto a Anneke van Giersbergen: Fecha y recinto
La banda vendrá a celebrar los 30 años de su disco "Mandylion".
El grupo neerlandés The Gathering anunció su regreso a Chile junto a su histórica cantante Anneke van Giersbergen.
Los exponentes del metal gótico se encuentran celebrando los 30 años de su icónico disco "Mandylion", por lo que decidieron invitar a la vocalista que brilló en el grupo hasta 2007 y que grabó este álbum.
En los últimos años tanto The Gathering como Anneke van Giersbergen visitaron Chile en innumerables ocasiones, aunque siempre por separado.
El show de The Gathering con Anneke van Giersbergen quedó fijado para el 17 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.
Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas de este jueves 28 de agosto en Puntoticket.
