The Rose en Chile 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

La banda The Rose confirmó su regreso a Chile en el marco de su gira "Once Upon A WRLD 2025".

Tras debutar en la versión local de Lollapalooza el 2023, los surcoreanos regresan para presentarse en el Teatro Caupolicán el próximo 10 de agosto.

Además de hacer un repaso por sus trabajos previos, la agrupación llegará para presentar su nuevo álbum "WRLD", que será lanzado el 30 de mayo.

Venta de entradas

Las entradas para The Rose estarán disponibles este miércoles 23 de abril al mediodía a través de Puntoticket, con preventa exclusiva del artista.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 24 de abril a la misma hora y mediante el mismo sistema, con precios que parten desde los $74000.