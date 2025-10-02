Silvio Rodríguez visitó La Moneda y se reunió con el Presidente
Publicado:
Fotos Destacadas
Autoridades lanzaron el "Plan Patronato", que busca revitalizar el barrio comercial
Con camiseta autografiada de regalo: El Presidente Boric recibió a Los Cóndores en La Moneda
Las románticas vacaciones de Mauricio Isla y su novia Emily Matute
Fotos Recientes
Silvio Rodríguez visitó La Moneda y se reunió con el Presidente
Al menos siete lesionados tras choque entre auto y micro del sistema RED en Ñuñoa
Autoridades lanzaron el "Plan Patronato", que busca revitalizar el barrio comercial
En el marco de su estadía en Santiago, a raíz de los cuatro conciertos que ofrece en el Movistar Arena, el cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó el Palacio de La Moneda, donde se reunió con el Presidente Gabriel Boric.
"Venir a Chile siempre es maravilloso. Muchas gracias", fue la breve declaración del artista, quien estuvo por cerca de media hora en la sede de gobierno, donde el Mandatario la calificó como "un amigo".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados