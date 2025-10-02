Síguenos:
Silvio Rodríguez visitó La Moneda y se reunió con el Presidente

En el marco de su estadía en Santiago, a raíz de los cuatro conciertos que ofrece en el Movistar Arena, el cantautor cubano Silvio Rodríguez visitó el Palacio de La Moneda, donde se reunió con el Presidente Gabriel Boric.

"Venir a Chile siempre es maravilloso. Muchas gracias", fue la breve declaración del artista, quien estuvo por cerca de media hora en la sede de gobierno, donde el Mandatario la calificó como "un amigo".

