Yuri mostró preocupación por Luis Miguel tras asistir a su show: "No está igual"

La cantante Yuri reveló estar muy preocupada por Luis Miguel tras asistir a uno de sus seis shows en Ciudad de México.

En conversación con el programa "De todo para la mujer", la artista declaró que si bien, quedó impresionada por la gran producción del evento, notó dificultades en la voz de su colega por la sobrecarga de trabajo.

"Su gargantita ya no está igual, porque tiene tanto trabajo que no descansa, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le hace? Esa voz tiene que descansar y no descansa. Ninguna voz aguanta eso", comentó la intérprete de "Maldita primavera".

Pese a esto, la mexicana destacó el profesionalismo de "El Sol", ya que canta completamente en vivo.

"Y tú dijeras, pues hay dos o tres cancioncitas que hace playback, pero no. Ya vi muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos", añadió la excoach de "The Voice Chile".

Cabe recordar que la voz de "La Incondicional" ya ha sufrido problemas de salud durante su gira actual, recibiendo varias críticas en su paso por Chile el 2023, donde realizó 10 conciertos en el Movistar Arena.