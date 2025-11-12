Obra "Rito de Primavera" tendrá tres funciones en el MUT

La obra chilena "Rito de Primavera", creada por el coreógrafo José Vidal, anunció que tendrá funciones el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) tras una exitosa temporada en el GAM.

Inspirada en "La consagración de la primavera" de Igor Stravinsky y Vaslaw Nijinsky (1913), "Rito de Primavera" de Jose Vidal & Compañía traslada ese impulso de ruptura y renacimiento a un contexto contemporáneo. El montaje combina danza, música electrónica -una versión de la composición creada por Jim Hast y Andrés Abarzúa- y expresiones urbanas, construyendo un espacio donde los límites entre escenario y público se disuelven.

"Rito de Primavera" se presentará en el MUT el 27, 28 y 29 de noviembre a las 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.