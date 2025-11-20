Paris Parade: horario, desvíos de tránsito y transmisión en vivo
El eje Alameda-Providencia sufrirá cortes de sus flujos desde las 22:00 horas del sábado 22 de noviembre.
Este domingo 23 de noviembre se realizará una nueva versión del desfile de muñecos inflables gigantes por el eje Alameda-Providencia, inspirado el su símil neoyorquino, organizado por la tienda Macy's, y que en Chile lleva el nombre de la tienda Paris.
El Paris Parade comenzará a las 12:00 horas y recorrerá 3 kilómetros desde la intersección de las avenidas Providencia y Salvador, en la comuna de Providencia.
La caravana seguirá por Providencia hasta Plaza Baquedano, para luego enfilar por Alameda al poniente, hasta la explanada frente al Palacio de La Moneda.
A raíz de la actividad, se realizarán diversos cortes y desvíos de tránsito en la ciudad, que se implementarán desde última hora del sábado 22 de noviembre y hasta las 16:00 horas del domingo 23.
"Las alternativas recomendadas para el tránsito serán Blanco Encalada y Av. Matta por el sur; y Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda por el norte. La reapertura completa está prevista para las 15:30 horas, con excepción de calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido a labores de desmontaje", detalló la producción.
Además, en el Metro, "la Línea 1 va a tener 40% más de oferta en relación a un domingo normal, mientras que la Línea 3, 5 y 6, más de 30% de oferta en relación a un domingo normal", informó Rodrigo Valladares, seremi metropolitano de Transporte y Telecomunicaciones.
Para quienes no puedan asistir en la capital, y para el resto del país, el desfile de los globos gigantes se podrá ver en directo -desde las 12:30 horas- a través de Canal 13.
Respecto al pronóstico del tiempo, según estimó la Dirección Meteorológica de Chile, el domingo 23 de noviembre en Santiago estará despejado, con una temperatura máxima de 28 grados.