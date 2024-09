A los 80 años muere Will Jennings, compositor de la canción de "Titanic"

Will Jennings, compositor y letrista de innumerables éxitos mundiales, falleció a los 80 años este viernes en su domicilio en Texas tras complicaciones en su salud.

La muerte de Jennings, a quien se le atribuye la composición de obras como "My heart will go on", cantada por Celine Dion y ser co-compositor de "Tears in heaven" de Eric Clapton, fue confirmada por su cuidadora, Martha Sherod a The Hollywood Reporter.

El artista fue condecorado con tres Grammy, dos Globos de Oro y dos Oscar, una estatuilla de la Academia por sus créditos en la canción intepretada por Celine Dion para el éxito de taquilla "Titanic" en 1997.

A principios de los años noventa, Jennings escribió "Tears In Heaven" junto a Eric Clapton para la película "Rush", y más tarde trabajó con James Horner para "My Heart Will Go On", uno de los sencillos que aún sigue siendo de los más vendidos de todos los tiempos.

Durante su brillante carrera, colaboró con artistas como Steve Winwood, Whitney Houston, B.B. King, Mariah Carey, Diana Ross, entre otros más.