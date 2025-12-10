Alfredo Castro criticó a Constanza Santa María por pregunta a Jara: "Pésima periodista"

El actor Alfredo Castro criticó duramente a la periodista Constanza Santa María por una de sus intervenciones en el reciente debate Anatel.

En particular el intérprete apuntó a la comunicadora de Mega por una pregunta que le realizó a la candidata oficialista Jeannette Jara sobre su uso del TAG y una deuda por infracción ocurrida en 2019 que la misma exministra confesó en el debate Archi.

"Pagó el 9 de noviembre pasado, seis años después...", alcanzó a decir Santa María antes de que Jara la frenara y le aclarara que "eso no es así, la pagué en seguida" y que "le pasaron mal el dato".

"Es un gran fake news", agregó la candidata, mientras la periodista intentaba reformular su consulta. "Cuando me compré el auto no hice el trámite del TAG y eso es responsabilidad mía. Yo pagué la deuda el 2020", agregó Jara.

Este miércoles Jeannette Jara publicó en sus redes sociales el comprobante de pago que señalaba que las deudas fueron subsanadas en febrero y abril de 2020.

La crítica de Alfredo Castro

En su cuenta de Instagram Alfredo Castro replicó el comprobante subido por Jara y disparó contra Constanza Santa María.

"La pregunta de Santa María: falsa, clasista, machista e ideológicamente clara su preferencia por Kast ¿Y las disculpas cuando?", cuestionó el actor, agregando que considera a la comunicadora una "pésima periodista".