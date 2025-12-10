Jara exhibió comprobante para desmentir acusación por pago de multas TAG

El día después del debate de Anatel, que para muchos analistas representó la última oportunidad de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, de generar un cambio en el rumbo de la segunda vuelta, la penúltima jornada de campaña antes del silencio electoral se vio marcada hoy por la controversia sobre el pago de varias multas de TAG, un hecho que la propia abanderada había relatado previamente en el foro de Archi hace una semana.

La polémica se intensificó esta mañana cuando comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp un supuesto documento que indicaba que el pago de las multas se había realizado en noviembre pasado, en pleno periodo de campaña. Esto generó críticas desde el comando opositor de José Antonio Kast, que insistió en que la exministra del Trabajo habría incurrido en mentiras.

Al mediodía de hoy, y consultada directamente en la comuna de Peumo (Región de O'Higgins), Jara respondió desafiante sobre la existencia del comprobante de pago: "Yo no soy la que tiene que exhibir comprobante. Aquí alguien está mintiendo y, si tiene alguna prueba, que la exhiba".

La candidata acusó directamente una "operación política" detrás de la difusión del documento, que calificó como "falso": "Me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira y lo lamento enormemente".

"Es falso completamente y solo demuestra mucha desesperación. Lo lamento. ¿Qué sentido tendría si yo no hubiera pagado el TAG que yo misma lo hubiera contado?", argumentó.

Horas más tarde, y pese a afirmar inicialmente que no era ella "la llamada a aclarar esto", la candidata decidió cortar de raíz la controversia y subió a su cuenta de X una copia del comprobante oficial que acreditaba su versión de los hechos, poniendo fin al rumor que buscaba instalarse en la recta final de la campaña.

"Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante del pago del TAG que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news", escribió Jara.

El certificado adjunto mostró siete multas de 2019 por pasar por pórticos sin TAG, todas pagadas en el año 2020, tal como lo había señalado la candidata anteriormente.

Evento masivo en Puente Alto

El final de la intensa jornada de Jara se trasladó a la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, donde esta tarde-noche se realiza un masivo acto que sirve como la conclusión de su campaña en la Región Metropolitana, antes del cierre definitivo que se celebrará mañana en Coquimbo.

El evento de hoy cuenta con la participación de diversos artistas como Shamanes Crew, Tomo Como Rey, Álvaro Hénríquez y Los Pincheiras del Sur, que servirán de teloneros antes de que la candidata entregue su discurso final ante el público.