Jeannette Jara alista acto masivo en Coquimbo para su cierre de campaña

La candidata presidencial del oficialismo más la DC, Jeannette Jara, pondrá fin a su campaña para la segunda vuelta con un acto masivo en Coquimbo este jueves, con el fin de dar un sello descentralizador a su alternativa.

En paralelo a los preparativos del último debate que la enfrentará hoy martes con su rival, José Antonio Kast, el comando de la abanderada abordó esta mañana los puntos para cerrar la campaña.

Finalmente, se acordó realizar un primer acto este miércoles en Puente Alto, una de las comunas más populosas de la capital y cuyo alcalde, el independiente Matías Toledo, apoya con fuerza la candidatura de Jara.

En cuanto a la decisión de hacer la convocatoria más grande en Coquimbo, el socialista Daniel Manouchehri, diputado por esa región y encargado del despliegue norte de la campaña, lo atribuyó a que "Chile ya no sólo se mira desde Santiago. Esto es descentralización real".

"El norte produce gran parte de las riquezas del país pero siempre queda atrás, y aquí se da la señal de un nuevo rumbo, con más seguridad, más especialistas en salud y oportunidades para mujeres y jóvenes, que es parte de lo que Jeannette Jara plantea para nuestra región y para todo el país", subrayó el parlamentario.

Con todo, "creo que es importante decir al país que es hora de gobernar pensando en la gente".

Siguiendo esta idea de que el norte tenga más protagonismo en un eventual gobierno suyo, Jara estuvo de visita por Iquique (Región de Tarapacá) en la jornada anterior.