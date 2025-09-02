Alison Mandel entregó detalles de su proceso de adopción: "Fue un camino muy largo"

La comediante Alison Mandel entregó detalles del largo proceso de adopción al que se sometió junto a Pedro Ruminot para adoptar a su hija Mila.

En conversación con el programa "Mamá por siempre" de TVN, la humorista relató que escogieron este "largo camio" por sobre otros procesos (tratamientos de fertilidad) debido a las dificultades que experimentaron para tener a su hijo Baltazar.

"Tuve dos pérdidas antes de Baltazar. Él es por in vitro, fue un tratamiento de fertilidad. Luego tenía placenta oclusiva... me desangré postparto dos veces. Entonces, me tuvieron que hacer transfusiones de sangre", recordó sobre su primer embarazo.

"Elegimos el camino de la adopción, un camino muy largo, un camino mucho más largo que hacerse un in vitro. Estuvimos muchísimos años, casi 5 años y por suerte nuestra familia ya está completa. Al fin tengo a mi niñita", dijo Mandel sobre su elección.

Sobre la llegada de Mila al hogar familiar, Alison Mandel indicó que la niña "se despierta con una sonrisa, duerme, duerme y se despierta con su sonrisa gigante de oreja a oreja... es alegre y tiene una relación increíble con Baltazar".

Sobre el rol de su esposo, Mandel agregó que "Pedro es un papá increíble y ama a todos sus bebés, pero realmente lo que dicen acerca que los papás se rinden con sus hijas. Es absolutamente cierto".