Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de intentar silenciar "años de abuso" con acuerdo de confidencialidad

Un nuevo capítulo se suma al prolongado caso judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt y es que, en nuevos antecedentes judiciales, la actriz ha acusado a su exesposo de intentar silenciar años de abuso a través de un acuerdo de confidencialidad.

Según la revista People, abogados de la intérprete señalaron en un documento que Jolie "no actuaba con malicia ni con la intención de herir a Pitt en respuesta a cualquier fallo de custodia (de sus hijos)" al momento de la polémica venta del viñedo francés Château Miraval en 2021.

"En cambio, fue Pitt quien se negó a comprar su participación a menos que recibiera su nuevo acuerdo de confidencialidad ampliado, ejecutable mediante una retención de 8,5 millones de dólares específicamente diseñada para obligarla a guardar silencio sobre su abuso y encubrimiento", se lee en los documentos.

"Si bien Pitt presenta un argumento que, en la práctica, está obsoleto sobre la privacidad de la violencia doméstica para proteger su abuso, su argumento no es la ley, al menos no en este siglo, y no cita ninguna autoridad que le otorgaría protecciones tan injustificadas", señalaron los abogados de la artista. "En cualquier caso, renunció a la protección de la privacidad cuando demandó a Jolie".

En este contexto, la defensa de la estrella de "Lara Croft: Tomb Raider" argumentó que esta no tiene deseos de litigar sobre estos asuntos.

"En lugar de apreciar su discreción, Pitt buscó obligarla y hacerla cumplir por contrato (...) Como ella se negó, él busca castigarla, exigiéndole 67 millones de dólares más daños punitivos. Al hacerlo, Pitt puso su conducta en tela de juicio", cerraron.