Angie Jibaja y su nueva vida: dijo adiós a los excesos para convertirse en testigo de Jehová

La modelo peruana Angie Jibaja reapareció en televisión para hablar de su nueva vida alejada de los excesos tras convertirse en testigo de Jehová.

"Llegué hace dos años a Chile, me vine escapando de muchas cosas que estaba pasando allá (en Perú), de personas y gente que me estaba haciendo la guerra de una manera increíble, yo llegué de Chile y Perú me sacudió", partió diciendo la actrz en conversación con "Primer Plano".

Bajo esta línea, la exchica reality señaló que, después de bautizarse, su vida "ha dado un vuelco increíble, yo siempre creí en Dios, pero siempre lo buscaba a mi manera (...) Profundizar en todo el tema de Jehová y me ayudó de un día a otro a estar bien".

El difícil proceso para recuperar a sus hijos

Además, Jibaja abordó el difícil proceso que enfrenta para recuperar a sus hijos, cuyo contacto con ellos ha sido escaso desde que el padre de los niños tiene la custodia.

"Tengo adentro de mi corazón una angustia porque es inevitable si no tengo comunicación con mis hijos. Antes estaba muerta en vida, pero cuando llegué a Chile estaba más recuperada porque había avanzado en Perú los temas legales para recuperar a mis hijos", reveló.

Asimismo, reveló que "desde el 2021 que no he vuelto a ver a mis hijos, yo no lo he visto no porque esté mal, es porque estoy viendo temas legales con el padre de mis hijos (...) Mi finalidad es recuperar a mis hijos. Según él, mis hijos no me querían y los últimos resultados dicen que cuando estos estaban conmigo estaban bien".