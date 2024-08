Antonia Casanova se sincera sobre la ausencia de su padre

La exparticipante del reality "Gran Hermano", Antonia Casanova, conversó sobre un tema que forma parte de su biografía familiar.

Si bien la hija de Yuyuniz Navas ya había mencionado públicamente que su padre, el exmodelo televisivo Álvaro Casanova, nunca ha mantenido una relación cercana con la joven, sí relató cómo fue su abrupto alejamiento.

"Desde que nací estuvo yendo y viniendo hasta que yo tenía cuatro o siete años", comentó Casanova a LUN, quien a sus 23 años sólo ha visto a su progenitor tan solo en algunas oportunidades".

Cuando Antonia era una niña, "lo veía y después desaparecía hasta que mi mamá tomó la decisión de decirle que iba a estar con todo o nada. Él eligió nada. A mí esa decisión me alivió, porque me generaba pena esa situación medio ambigua de que sí o no", añadió.

En ese sentido, la también modelo relató que el tema para ella se tradujo un dolor emocional. "Cuando chica fui harto al sicólogo por el bullying que viví en el colegio y fue un tema, pero ahora lo tengo súper superado", aclaró Antonia.

Además, la joven manifestó su apertura ante un eventual encuentro con su papá."No me niego a tener una conversación con él, si él se acercara a mí, claro (...) Es él quien tiene que dar el primer paso. Si él quisiera, yo feliz de que nos sentemos a conversar y me cuente parte de su historia".

"Sí es importante resolver para mí, porque finalmente vengo de él. Me gustaría que lo hiciera antes de que él se vaya o le pasara algo: como cerrar esos ciclos", reflexionó Antonia Casanova.