Tópicos: Magazine | Personajes

Belén Mora revela complejo problema de salud: "Pensé que iba a morir"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante se sinceró sobre la crisis de neuralgia del trigémino que sufrió.

Un complejo cuadro de salud está atravesando Belén Mora y es que, mediante redes sociales, la comediante explicó que esta situación la dejó prácticamente incapacitada durante los últimos días.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que sufrió una crisis de neuralgia del trigémino, afección que provoca dolores intensos y repentinos en un lado del rostro. "Hace una semana comencé con dolores de cabeza y mi mayor temor se cumplió: una crisis de neuralgia del trigémino", escribió en sus historias, junto a una imagen donde evidenciaba la tensión en su rostro. 

Y añadió: "Para quienes han padecido eso, sabrán el dolor intenso que significa, que más encima aumenta en cada cuadro". 

Belén Mora reveló compleja crisis de salud

Además, explicó que la situación se volvió aún más difícil, teniendo en cuenta que está en periodo de lactancia, lo que impide que pueda tomar analgésicos que mitiguen el dolor. 

No obstante, entre su malestar, la integrante de "Detrás del Muro" agradeció a su red de apoyo por acompañarla en medio de este cuadro: "Hoy pensé que me iba a morir de dolor y llegaron mis amigas, además de mi tía Berni. Me apapacharon, me hicieron reiki, me compraron remedios, me ayudaron con los niños". 

"Ahora mi dolor es un 4 (de 1 a 10) y mi corazón está llenito. A veces es mejor tener buenos amigos que mucha plata. Gracias queridas mías", agregó. Asimismo, compartió una foto de su rostro, donde se ve mucho más tranquila. 

Belén Mora mostró su rostro tras crisis de neuralgia del trigémino 

 

