Bombo Fica arremetió contra productora de Viña y Olmué: mandamás de Bizarro respondió

El comediante Daniel "Bombo" Fica, recientemente confirmado para el Festival de Las Condes, se lanzó contra la productora a cargo del Festival de Viña y Olmué.

En el programa "Plan Perfecto" de CHV, el humorista reveló que estuvo a punto de regresar a El Patagual tras un llamado de Eduardo Cabezas, ejecutivo de TVN, presentación que fue cancelada un día antes de anunciarse la parrilla.

"Me mandaron un mensaje y me decía: 'Te libero la fecha, tengo un presupuesto de 5 millones de pesos y menos no creo que aceptes'. Me sentí manoseado y basureado, yo tenía un trabajo armado", confesó.

Asimismo, el hombre de blanco criticó a la productora Bizarro, afirmando que menosprecian al artista chileno al pagarle menos del 5% de lo que supuestamente recibió Karol G en Viña 2023.

Ejecutivo de Bizarro responde a Bombo Fica

Tras estas declaraciones, Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña y gerente de entretenimiento de Bizarro, utilizó sus redes sociales para referirse a los dichos de Fica.

"Esta persona miente al decir que a una artista mundialmente reconocida le pagaron 800 millones, lo que es totalmente falso", escribió.

Asimismo, Merino aseguró que es "una tontera enorme" que el humorista se compare con la artista colombiana, ya que hacen cosas completamente distintas y, al ser extranjera, hay otros costos involucrados, como el pago de staff, viajes, carga de aviones e impuestos.

"No he tenido el placer de conocer en persona a Bombo, nunca alguien de Bizarro se ha reunido con él, ni le ha hecho una oferta, sin embargo para él es fácil constantemente hablar mal de nosotros. Espero algún día poder conocerlo, mostrarle algunos documentos y que vea que está equivocado, y como no tiene la información correcta dice cosas que no son verdad", agregó el ejecutivo.